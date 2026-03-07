Скидки
Евгений Трефилов поделился воспоминаниями об ОИ-2016

Евгений Трефилов поделился воспоминаниями об ОИ-2016
Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился воспоминаниями об Олимпийских играх — 2016 в Рио-Де-Жанейро (Бразилия).

«Прекрасная атмосфера. У меня там были друзья, самое интересное, что не гандболисты, а боксёры и борцы (смеётся). Вот это было прекрасно! Девочки спрашивали: «Почему мы с ними ходим?» Эти не сдадут! (смеётся)», — передаёт слова Трефилова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Женская сборная России по гандболу выиграла золотые медали на Олимпийских играх — 2016, обыграв в финале сборную Франции со счётом 22:19. Сегодня, 7 марта, прошёл гала-матч с участием команд «Рио-2016» и «Токио-2020-сборная России», посвящённый 10-летию этой победы. Встреча завершилась вничью со счётом 25:25 (16:10).

