«Никто не договаривался, всё было серьёзно». Дмитриева — о гала-матче чемпионок ОИ-2016

Российская гандболистка, чемпионка Олимпийских игр 2016 года Дарья Дмитриева высказалась о гала-матче, посвящённом победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016. Друг с другом сыграли команды «Рио‑2016» и «Токио‑2020», игра закончилась со счётом 25:25.

— Вы договаривались (сыграть вничью. — Прим. «Чемпионата»)?
— Нет, никто не договаривался, всё было серьёзно.

— Насколько для вас было важно приехать, повидаться со своими девочками и с теми, кто играет сейчас?
— Вообще классно. Тем более мы сначала приехали на сборы с девчонками, которые играли в Токио и за сборную-2016, потренировались сначала с ними. А потому уже встретились с девчонками из Рио, это какие-то незабываемые эмоции и чувства. Мы провели три насыщенных дня вместе, впервые в жизни пересмотрели полуфинал все вместе — очень интересно, кстати. Эмоции не передать.

— Как часто вы вспоминаете олимпийскую победу? Владлена Бобровникова сказала, что вспоминает чуть ли не каждый день, иногда победа ей снится.
— Мне не очень часто снится или вспоминаю её — наверное, потому что я ещё играю. Слишком много новых игр, событий. Но, конечно, бывает — особенно когда домой приезжаю, папа обязательно напоминает, — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Шишкарёв — о гала-матче чемпионок ОИ-2016: испытал восторг, счастье и радость!
