«Ностальгия по старым временам». Анна Вяхирева — об участии в гала-матче

Олимпийская чемпионка – 2016 по гандболу россиянка Анна Вяхирева рассказала, насколько отличается участие в гала-матче, посвящённом 10-летию победы женской сборной России на Олимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро, и матчах в европейских чемпионатах.

– Насколько этот матч отличается от того, в чём ты сейчас варишься — от чемпионата Франции и так далее.

— Слишком отличается в плане эмоций, это ностальгия по старым временам. Моё мнение — в нереальной форме все! Несмотря на то что некоторые 10 лет не играли в гандбол, считаю, что они классно выглядят, классно двигаются. Считаю, что мы показали хорошую игру для 10-летней давности. Для меня это была первая-вторая скорость. Надо ли было включаться больше? Как есть.

— Ваше золото на Олимпиаде пришлось на старт карьеры. Как-то это вам помогло в жизни?

— Нет. Назовём это «повезло»: всё так сложилось, что в 20-21 год получилось выиграть Олимпиаду — я никогда на этом не стопорилась, никогда не зацикливалась. Для меня всегда было важно, что будет завтра, что буду делать и чего добьюсь ещё. Даже сейчас — горжусь, что мы сегодня делали, но пока играю, я все ещё в фокусе.

— Насколько гандболистка Анна Вяхирева сейчас счастлива?

— От 1 до 10? Пятёрочка. Обычный день — всё нормально, всё классно. Мне очень нравится праздник, но я спокойно отношусь к этому, – передаёт слова Вяхиревой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.