Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Ностальгия по старым временам». Анна Вяхирева — об участии в гала-матче

«Ностальгия по старым временам». Анна Вяхирева — об участии в гала-матче
Комментарии

Олимпийская чемпионка – 2016 по гандболу россиянка Анна Вяхирева рассказала, насколько отличается участие в гала-матче, посвящённом 10-летию победы женской сборной России на Олимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро, и матчах в европейских чемпионатах.

– Насколько этот матч отличается от того, в чём ты сейчас варишься — от чемпионата Франции и так далее.
— Слишком отличается в плане эмоций, это ностальгия по старым временам. Моё мнение — в нереальной форме все! Несмотря на то что некоторые 10 лет не играли в гандбол, считаю, что они классно выглядят, классно двигаются. Считаю, что мы показали хорошую игру для 10-летней давности. Для меня это была первая-вторая скорость. Надо ли было включаться больше? Как есть.

— Ваше золото на Олимпиаде пришлось на старт карьеры. Как-то это вам помогло в жизни?
— Нет. Назовём это «повезло»: всё так сложилось, что в 20-21 год получилось выиграть Олимпиаду — я никогда на этом не стопорилась, никогда не зацикливалась. Для меня всегда было важно, что будет завтра, что буду делать и чего добьюсь ещё. Даже сейчас — горжусь, что мы сегодня делали, но пока играю, я все ещё в фокусе.

— Насколько гандболистка Анна Вяхирева сейчас счастлива?
— От 1 до 10? Пятёрочка. Обычный день — всё нормально, всё классно. Мне очень нравится праздник, но я спокойно отношусь к этому, – передаёт слова Вяхиревой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Материалы по теме
«А ты мимо не могла бросить?!» Ильина вспомнила блестящую победу России на ОИ-2016
Эксклюзив
«А ты мимо не могла бросить?!» Ильина вспомнила блестящую победу России на ОИ-2016
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android