Анна Вяхирева — об адаптации к французскому гандболу: сейчас всё получается лучше

Анна Вяхирева — об адаптации к французскому гандболу: сейчас всё получается лучше
Олимпийская чемпионка — 2016 по гандболу россиянка Анна Вяхирева рассказала, как прошла адаптация к участию в матчах чемпионата Франции.

«Я уже приноровилась, знаю, чего мне ожидать: с каким настроем подходить, как общаться с людьми. Прошёл период адаптации, поэтому сейчас всё получается лучше», — передаёт слова Вяхиревой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Сезон-2025/2026 Анна Вяхирева проводит в составе французского «Бреста», состав которого она пополнила, перейдя из норвежского «Вайперс» летом 2024 года за рекордные для женского гандбола € 170 тыс. Вместе с французским клубом Анна стала вице-чемпионкой французской лиги и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025. После окончания сезона-2025/2026 Вяхирева перейдёт в датский «Оденсе».

