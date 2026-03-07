Дмитриева — Вяхиревой: главное, что хочу пожелать — здоровья. Всё остальное она знает

Российская гандболистка, чемпионка Олимпийских игр 2016 года Дарья Дмитриева высказалась о работе с олимпийской чемпионкой — 2016 по гандболу Анной Вяхиревой.

«Какая Аня? Сразу скажу: лучший правый полусредний в мире! Это я так считаю. Она это показывает на площадке, и все мы это видели не раз. Играть с ней — одно удовольствие, столько лет мы играем вместе. Самое главное, что хочу пожелать — здоровья. Всё остальное она знает и сделает», — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Дмитриева и Вяхирева приняли участие в гала-матче, посвящённом победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016. Друг с другом сыграли команды «Рио‑2016» и «Токио‑2020», встреча закончилась со счётом 25:25.