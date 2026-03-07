Скидки
«Поддерживаем друг друга». Дмитриева — об общении с Вяхиревой

Российская гандболистка, чемпионка Олимпийских игр 2016 года Дарья Дмитриева рассказала об общении с олимпийской чемпионкой 2016 года Анной Вяхиревой.

«Встречаемся мы с Аней нечасто, потому что она живёт далеко от меня. Но получилось, что в Лиге чемпионов мы сыграли в одной группе, провели две игры друг против друга. Получилось, что с расстоянием в неделю сначала встретились в Бресте, потом в Будапеште. Естественно, мы общаемся, обсуждаем и поддерживаем друг друга», — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Дмитриева и Вяхирева приняли участие в гала-матче, посвящённом победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016. Друг с другом сыграли команды «Рио‑2016» и «Токио‑2020», игра закончилась со счётом 25:25.

Дмитриева — Вяхиревой: главное, что хочу пожелать — здоровья. Всё остальное она знает
