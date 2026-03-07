«Осознание не приходило». Дмитриева — о том, что стала олимпийской чемпионкой в 21 год

Российская гандболистка, чемпионка Олимпийских игр 2016 года Дарья Дмитриева рассказала, когда пришло осознание, что она стала олимпийской чемпионкой.

«Кажется, никак не влияло. Оно было, но осознание не приходило — в 21 год осознать такое, что ты олимпийский чемпион… С возрастом начинаешь понимать. Была и дополнительная мотивация: мы залезли на пьедестал — нужно работать, чтобы всё это удержать», — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Дмитриева приняла участие в гала-матче, посвящённом победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016. Друг с другом сыграли команды «Рио‑2016» и «Токио‑2020», игра закончилась со счётом 25:25.