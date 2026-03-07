Скидки
«Пока нет никаких ожиданий». Вяхирева — о предстоящем переходе в датский «Оденсе»

Олимпийская чемпионка – 2016 по гандболу россиянка Анна Вяхирева поделилась ожиданиями от предстоящего перехода в состав датского «Оденсе».

– Пока надо закончить сезон, потом будем смотреть. Пока нет никаких ожиданий, не хочу разочаровываться ни в чём. Я просто приеду — и посмотрю, как оно будет. Конечно, есть люди, с которыми мне не терпится увидеться, поиграть, плюс тренер. Но всё это на дальней полке, так далеко до этого — летом, а до этого ещё хочу отдохнуть. Сейчас есть более важные моменты.

— Когда вы приходите в новую команду, как проходит адаптация?
— Не знаю, не могу сказать. У меня никогда не было проблем ни в общении с девчонками, ни с персоналом, ни с тренерами. Нормальное, обычное отношение, сверху ни на кого не смотрю, – передаёт слова Вяхиревой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Сезон-2025/2026 Анна Вяхирева проводит в составе французского «Бреста», состав которого она пополнила, перейдя из норвежского «Вайперс» летом 2024 года за рекордные для женского гандбола € 170 тыс. Вместе с французским клубом Анна стала вице-чемпионкой французской лиги и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025. После окончания сезона-2025/2026 Вяхирева перейдёт в датский «Оденсе».

