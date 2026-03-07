Скидки
Анна Вяхирева рассказала, как планирует отмечать свой день рождения

Анна Вяхирева рассказала, как планирует отмечать свой день рождения
Олимпийская чемпионка — 2016 по гандболу россиянка Анна Вяхирева рассказала, как планирует отмечать свой день рождения. 13 марта 2026 года Вяхиревой исполнится 31 год.

«День рождения буду отмечать либо в дороге на игру, либо просто дома — буду уже в Бресте. Не люблю этот день, поэтому буду где-то в тишине и покое — где-нибудь закроюсь и отпраздную сама с собой.

С родными я увиделась в первый день, как приехала, перед сборами. Успела практически всё, хоть и немного дней было», – передаёт слова Вяхиревой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Сезон-2025/2026 Анна Вяхирева проводит в составе французского «Бреста», состав которого она пополнила, перейдя из норвежского «Вайперс» летом 2024 года за рекордные для женского гандбола € 170 тыс. Вместе с французским клубом Анна стала вице-чемпионкой французской лиги и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025. После окончания сезона-2025/2026 Вяхирева перейдёт в датский «Оденсе».

