Мария Борисова сияла, Ева Кононова укрощала обруч. Фото ЧР по художественной гимнастике

С 27 февраля по 6 марта в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер прошёл чемпионат России – 2026 по художественной гимнастике.

В первые два дня спортсменки определяли сильнейших в групповых упражнениях. По итогам соревнований победу в многоборье одержала команда «Небесная грация», вторыми стали гимнастки из Санкт-Петербурга, третье место заняла сборная субъектов РФ. В упражнении с пятью мячами первенствовали представительницы Санкт-Петербурга, в программу с тремя обручами и двумя парами булав лучше всех показали спортсменки из Москвы.

В командном зачёте первенствовала сборная Москвы, второе место заняли гимнастки из «Небесной грации», третьими стали представительницы Сибирского федерального округа.

В личном многоборье с суммой 115,20 балла чемпионкой России стала Арина Ковшова. Всего 0,05 балла уступила ей София Ильтерякова. Бронзовую медаль выиграла Ева Кононова (114,30).

Тройки сильнейших в отдельных упражнениях:

Обруч – Ева Кононова, Анастасия Власенко, Ульяна Янус.

Мяч – Арина Ковшова, Милена Щенятская и Карина Киреева.

Лента – Мария Борисова, Ева Кононова и Александра Борисова.

Булавы – Мария Борисова, Арина Ковшова и София Ильтерякова.

