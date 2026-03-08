В Минспорта поздравили девушек с Международным женским днём

Министр спорта России Михаил Дегтярёв обратился к женщинам в честь Международного женского дня, поздравив их с праздником.

«От всего спортивного сообщества поздравляю всех наших дорогих женщин с Международным женским днём! В российском спорте огромная роль принадлежит женщинам. Сегодня регулярно занимаются физкультурой и спортом 33,5 млн россиянок. Почти 900 тыс. проходят профессиональную спортивную подготовку, более 7,7 тыс. входят в составы сборных команд России по олимпийским видам спорта.

С 1992 года 272 российские спортсменки стали олимпийскими чемпионками. Только в 2025 году наши атлетки завоевали 24 титула чемпионок мира. Женщины формируют будущее отрасли не только на спортивных аренах: более 190 тысяч работают тренерами, специалистами, управленцами в системе спорта. Их вклад — в результатах, в развитии спортивной науки, в воспитании нового поколения чемпионов.

С Праздником! Веры, надежды и любви», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.