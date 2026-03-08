Скидки
«Надеюсь, моя медаль кому-то поднимет настроение». Лысенко — о серебре этапа Кубка мира

Алина Лысенко
Комментарии

Российская спортсменка, бронзовый призёр ЧМ-2025 и чемпионка Европы — 2026 Алина Лысенко прокомментировала попадание на пьедестал в кейрине в рамках этапа Кубка мира в Перте (Австралия). Она стала второй и проиграла победительнице Алессии Маккейг (Австралия) 0,006 секунды.

«Я довольна, что у меня есть медаль с этого Кубка. Здесь достаточно много сильных соперниц, уже в полуфинале в кейрине я встретилась с четырьмя сильнейшими гонщицами. В финале была ошибка, слишком далеко отпустила первую гонщицу, неправильно рассчитала свои силы. Но лучше сделать её сейчас, когда есть возможность провести работу над ошибками, чем совершить такую ошибку на более крупных стартах. Всем большое спасибо за поддержку: и тренеру, который на связи всегда, несмотря на то что мы в разных часовых поясах, и родителям.

Также поздравляю всех девушек, женщин, бабушек, мам с 8 Марта. Надеюсь, моя медаль кому-то поднимет настроение в этот праздничный день», — приводит слова Лысенко пресс-служба велокоманды «Марафон-Тула».

