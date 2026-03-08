Скидки
Алина Лысенко добыла серебро на этапе Кубка мира по велотреку в Австралии

Комментарии

Российская спортсменка, бронзовый призёр ЧМ-2025 и чемпионка Европы — 2026 Алина Лысенко стала серебряным призёром этапа Кубка мира по велотреку в австралийском Перте. Она поднялась на пьедестал почёта в кейрине.

Золотая медаль досталась хозяйке трека Алессии Маккейг, которая была быстрее россиянки на 0,006 секунды. Бронзовая награда ушла Юань Лиин из Китая.

Ранее Лысенко и остальные члены сборной России испытали проблемы при поездке на этап КМ в Австралии. Рейс с командой изначально не смог вылететь из-за напряжённой обстановки в Объединённых Арабских Эмиратах. Ранее из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке воздушное пространство над Дубаем было закрыто.

