Джейкоб Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне

Джейкоб Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне
В воскресенье, 8 марта, Лиссабоне (Португалия) прошёл полумарафон. Представитель Уганды Джейкоб Киплимо установил новый мировой рекорд. Дистанцию 21,1 км он преодолел за 57.20. Спортсмен улучшил прежний рекорд на 10 секунд.

Вторым стал кениец Николас Кипкорир, отстав от лидера на 48 секунд (58.08). Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Кении — Гилберт Кипротич с результатом (58.59).

Отметим, что в феврале 2025 года Киплимо пробежал 21,1 км за 56.43, но рекорд не был ратифицирован.

Джейкоб Киплимо — призёр Олимпийских игр 2020 года и чемпионата мира 2022 года, двукратный победитель Игр Содружества 2022 года.

