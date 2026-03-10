Скидки
В Москве прошёл крупнейший женский турнир в честь 8 Марта

В Москве прошёл крупнейший женский турнир в честь 8 Марта
Падел
7 и 8 марта в клубе PARI Padel состоялся женский турнир по паделу, приуроченный к Международному женскому дню. Соревнования прошли в рамках серии PPL под эгидой Федерации падела России с начислением рейтинговых очков. «Чемпионат» выступал инфопартнёром турнира.

В турнире приняли участие 96 спортсменок в трёх категориях (250 / 100 / 40), что сделало его крупнейшим женским турниром по паделу в России. Победительницами категории 250 стали Вероника Кузмук и Алена Тарасова.

Пьедестал

Фото: Пресс-служба PARI

В рамках спортивного события также прошли мужской турнир и медиа-американо. Лучшими среди 32 участников мужского турнира стали Павел Вербин и Игорь Панин.

В медиатурнире сыграли спортивная журналистка и телеведущая Эмма Гаджиева, игровой стример Recrent, ведущие юмористического проекта о футболе Губиньо, игроки МФК «Амкал», футбольный блогер АртПо, а также представители крупнейших российских СМИ — «Чемпионат», Forbes, Sport24, Maxim, Men Today и Robb Report.

Все спортсмены приняли участие в благотворительной акции фонда «Пари и побеждай»: за каждый результативный удар por tres и por cuatro на турнире будет перечислено по 2000 рублей центру помощи «Сестры». По итогам соревнований фонд направит 282 тысячи рублей на проведение тренировок по самообороне для женщин.

Во время мероприятия также рассказали об инфраструктуре клуба PARI Padel: корты названы в честь известных женщин из истории и мифологии — Ники, Афродиты, Венеры, Моны Лизы и Жанны д’Арк. Кроме того, на территории клуба анонсировали открытие современного коворкинг-пространства для деловых встреч, переговоров, презентаций и совместной работы.

