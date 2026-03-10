«Хочется, чтобы помнили, был такой спортсмен — Никитин». Российский атлет — о рекордах

Российский легкоатлет Владимир Никитин высказался об установленных рекордах России. Спортсмен готовится принять участие в марафоне в Казани.

— Прошлый сезон стал для вас одним из самых успешных — вы установили сразу несколько рекордов России.

— Прошлый сезон действительно был самым успешным в моей карьере. Я установил пять рекордов России, а если считать дистанцию 20 километров, то даже шесть. Это рекорды на 10 километров на шоссе, на 10 000 метров на стадионе, на полумарафоне, на 15 километрах и на 20 километрах. Это, наверное, самый сильный сезон для меня. Например, половинку я выбежал из часа, а в России до этого никто не бегал так быстро.

— Для чего вам ещё один рекорд?

— Наверное, всё-таки хочется переписать историю не только на десятке и полумарафоне, но и на полной дистанции. Раньше мечтой было участие в Олимпийских играх. Когда нас закрыли и не допускают, остаётся другое — переписывать историю здесь. Чтобы всё-таки помнили, что был такой спортсмен — Никитин. Чтобы было не просто — человек занимался бегом, выступал на каких-то дистанциях. А чтобы понимали, он был рекордсменом сразу на нескольких дистанциях. К списку рекордов теперь хочется добавить ещё и марафон, — приводит слова Никитина пресс-служба Казанского марафона.

Владимир Никитин — один из самых титулованных российских бегунов на средних и длинных дистанциях. За последние годы он установил сразу несколько рекордов России и стал символом нового поколения отечественной лёгкой атлетики.