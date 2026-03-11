«Восстанавливалась полтора года». Крамаренко — о реабилитации после операции

Чемпионка России 2024 года и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко рассказала, как проходил процесс реабилитации после операции на колене, которую она перенесла в июле 2024 года.

«Восстановление после операции на колене было очень сложным, я восстанавливалась полтора года. Меня поддерживала моя семья, мои близкие и родные, они всегда были рядом. И также Ирина Александровна Винер, которая предоставила мне возможность съездить в Израиль и пройти там курс лечения. У всех врачей разные методики, но, к сожалению, не всё мне помогало. Сейчас мы уже более-менее выстроили планы на реабилитацию. Спустя полтора года я смогла нормально наступать на ногу, и действительно всё было очень сложно, потому что это был не просто мениск. Я рада, что у меня получилось восстановиться. Хотела снова выйти на площадку», – приводит слова Крамаренко «РИА Новости Спорт».

Ранее Крамаренко принимала участие в чемпионате России – 2026, где не смогла пройти квалификацию в многоборье, заняв в ней 20-е место.