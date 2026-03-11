Скидки
Лала Крамаренко призналась, что сохранила мечту принять участие в ОИ-2028

Чемпионка России 2024 года и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко призналась, что сохранила мечту принять участие в Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе (США).

«Я не люблю загадывать наперёд, сейчас нет смысла говорить об Олимпиаде и смогу ли я до неё дойти. Это была детская мечта. Да, возможно, она сохраняется, но не могу сказать, что я держу туда путь. Если здоровье позволит, то, конечно, я буду тренироваться. А если нет, то жалеть я тоже не буду. Потому что у меня был такой красивый и яркий путь, пусть без самой главной медали, но это ведь произошло не по моей вине. У нас была Олимпиада в Париже, но, к сожалению, мы на неё не поехали.

У гимнасток век очень короток, и всё время стараться находиться в обойме очень трудно. Если не будет проблем со здоровьем, то я опять пойду к мечте. А если будет иначе, то с огромной благодарностью буду красиво завершать этот путь», – приводит слова Крамаренко «РИА Новости Спорт».

Крамаренко вернулась в спорт после полуторагодового восстановления после операции на колене. Она принимала участие в чемпионате России – 2026, где не смогла пройти квалификацию в многоборье, заняв в ней 20-е место.

