Призёр Олимпиады-2020 Михайличенко приняла решение о возобновлении карьеры

Российская гандболистка Елена Михайличенко, выигравшая серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио, возобновит спортивную карьеру и продолжит её в ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Михайличенко не выступала на официальных соревнованиях с мая 2024 года, она приостанавливала карьеру по состоянию здоровья. 7 марта 2026 года она сыграла в выставочном матче, посвящённом успеху российских гандболисток на Играх в Японии.

«Очень рада вернуться в семью ЦСКА, для меня это новый жизненный этап, новый вызов. Особенность ситуации заключается в том, что я возвращаюсь в гандбол почти после двухгодичной паузы. Верю и надеюсь, что вместе с девчонками и тренерским штабом команды у нас впереди много достижений.

В ходе паузы в спортивной карьере я пыталась отвлечь себя от гандбола различными направлениями деятельности. Это в определённой степени получалось. Но когда приходила на матчи, общалась с девчонками, всё равно была интегрирована в гандбол. И ещё месяц назад даже не предполагала, что захочу вернуться.

В течение месяца я серьёзно готовилась к гала-матчу и именно в этот период поняла, что невероятно скучаю по гандболу и очень хочу вернуться на площадку. Ну а во время игры эти эмоции только усилились. Вообще организованный ФГР гала-матч – прекрасное, памятное и доброе событие, которое всколыхнуло у многих целую гамму чувств. С большим трепетом и теплотой отнеслась к этому мероприятию.

Своё физическое состояние с точки зрения готовности на данный момент оцениваю на 50-60%. Всё-таки пауза была длительная. Но я остаюсь ещё молодым игроком и довольно легко переношу нагрузку. Во время карьеры у меня были серьёзные травмы, и в этой связи хотелось бы подойти к моменту возвращения аккуратно и не навредить себе. Мотивация у меня огромная, желание выйти на площадку – тоже. Так что увидимся на матчах, с нетерпением жду этого момента», — сказала Михайличенко.