Представлены проекты конкурса «Ты в игре» из городов Золотого кольца

В IV сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» уже подано более тысячи заявок со всей страны. Среди его участников — проекты из городов Золотого кольца, которые не только привлекают к спорту местных жителей, но и популяризируют известный туристический маршрут.

За первый месяц приёма заявок на конкурс из регионов Золотого кольца получено свыше 60 заявок. За каждой из них стоит труд энтузиастов, чьи идеи призваны превратить российские города в пространства для активного досуга.

Главное для организаторов проекта «Коферан» из Владимира — приобщить участников к активному образу жизни, а ещё дать им возможность провести время в дружеской атмосфере, отложив в сторону гаджеты. Инициатива в номинации «Точка старта» подразумевает бесплатные групповые пробежки по историческому центру Владимира с живым общением спортсменов за чашкой кофе после финиша.

«Наш проект «Коферан», которому уже более 2,5 года, держится на любви к людям и родному городу. Мы даём людям возможность общаться, находить друзей и единомышленников, приобщаться к спорту рядом с домом. По сути, мы создаём новую прекрасную субботнюю традицию — бегать вместе, а затем пить кофе в приятной компании. До появления этого проекта подобные инициативы во Владимире отсутствовали, и было бы здорово, если бы такая традиция появилась и во всех остальных городах Золотого кольца. Участвуя в конкурсе «Ты в игре», мы показываем, что спорт может быть душевным и объединяющим, а для того, чтобы сделать свой образ жизни чуть более активным, порой вовсе не обязательно идти на стадион или записываться в спортзал — достаточно просто выйти на улицу и присоединиться к нашему сообществу», — рассказывают авторы проекта.

Среди партнёрских номинаций конкурса «Ты в игре» есть также номинация «Корпоративный спорт», которая создана для идей, направленных на повышение уровня физической активности работников компаний в офисах и на производстве. Проект «ДвижОК», объединяющий сотрудников 14 филиалов АО «Первая грузовая компания», в том числе из Москвы и Ярославля, вовлекает их в регулярную спортивную активность, уже демонстрируя заметные результаты: число больничных сократилось на 10%, а коллектив стал более сплочённым.

«Мы создаём условия, чтобы сотрудники нашей компании могли поддерживать хорошую физическую форму и находить единомышленников среди своих коллег даже за 1000 км друг от друга. Участие в конкурсе «Ты в игре» для нас — возможность показать, что корпоративный спорт — это не занятия «для галочки», а работающая система, которая меняет жизни людей и влияет на работу организации. Мы уверены, что наш пример может вдохновить и другие компании», — отметили авторы проекта «ДвижОк».

Благодаря конкурсу города Золотого кольца теперь не только привлекают туристов неповторимой архитектурой и красивейшей природой. На карте знакомого маршрута появляются новые локации, интересные приверженцам активного образа жизни. Например, в Иванове проводят открытый городской турнир по настольному теннису «Спорт доступен», привлекая к участию всех желающих, в Суздале устраивают трейловый забег «Лесной масштаб», превращающий область в новую точку притяжения для активных туристов и спортсменов со всей страны, а в Костроме организуют турнир по бадминтону «Быстрая ракетка» среди подростков и взрослых. С помощью проекта «Полёты 2025» подростки из Ярославля приобщаются к тренировкам по скейтбордингу, трюковому самокату и велосипеду, а авторы инициативы «Путь к успеху» из Владимирской области популяризируют мини-футбол, привлекая к занятиям детей с ранних лет.

В VI сезоне конкурса представлено пять основных номинаций — «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности», а также три номинации от партнёров конкурса — «Корпоративный спорт», «Спортивный туризм», «Медиа».

Победители в пяти основных номинациях конкурса «Ты в игре» получат по 500 тыс. рублей, а победитель Гран-при — 1 млн рублей. Для победителей в партнёрских номинациях подготовлены специальные подарки.

Подробная информация о VI сезоне «Ты в игре» публикуется на официальном сайте конкурса «тывигре.рф». Приём заявок продлится до 31 марта 2026 года.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации по государственной программе «Спорт России». За пять сезонов конкурса было получено более 21 тыс. заявок.