Лала Крамаренко дала совет Аделии Петросян на фоне её выступления на ОИ-2026

Лала Крамаренко дала совет Аделии Петросян на фоне её выступления на ОИ-2026
Член сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко поделилась эмоциями от выступления фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Аделия и Пётр — огромные молодцы. Особенно Аделия, она вышла участвовать в Олимпийских играх в столь юном возрасте, и ведь у неё не было опыта выступлений на международной арене. Я хочу пожелать Аделии никогда не сдаваться. Чтобы она слушала своё сердце, своих тренеров и получала удовольствие. И это самое главное. Аделия – звёздочка, и я думаю, что у неё ещё всё впереди.

Как всё впереди и у Петра Гуменника. Он молодец, вышел и показал свою программу. По поводу судейства я никогда ничего не говорю. Аделия и Пётр достойно защищали честь нашей страны. Ведь все знают, какую страну представляют наши фигуристы. Они молодцы, и я испытывала радость и гордость, когда смотрела их выступления на Олимпийских играх», — приводит слова Крамаренко «РИА Новости Спорт».

