Арман Дюплантис в 15-й раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис в 15-й раз в карьере установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Высота в 6,31 м покорилась ему на предсезонном турнире, названном в его честь, Mondo Classic – 2026. Дюплантис преодолел планку с первой же попытки, причём с визуально ощутимым запасом.
Хронология рекордов Армана Дюплантиса:
2020 год — 6,17 м, Турин (Италия);
2020 год — 6,18 м, Глазго (Шотландия);
2022 год — 6,19 м, Белград (Сербия);
2022 год — 6,20 м, Белград (Сербия);
2022 год — 6,21 м, Юджин (США);
2023 год — 6,22 м, Клермон-Ферран (Франция);
2023 год — 6,23 м, Юджин (США);
2024 год — 6,24 м, Сямынь (Китай);
2024 год — 6,25 м, Париж (Франция);
2024 год — 6,26 м, Хожув (Польша);
2025 год (февраль) — 6,27 м, Клермон-Ферран (Франция);
2025 год (июнь) – 6,28 м, Стокгольм (Швеция);
2025 год (август) – 6,29 м, Будапешт (Венгрия);
2025 год (сентябрь) – 6,30 м, Токио (Япония);
2026 год (март) – 6,31 м, Уппсала (Швеция).
Mondo Classic – 2026 проходит в Уппсала (Швеция).