Арман Дюплантис в 15-й раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис в 15-й раз в карьере установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Высота в 6,31 м покорилась ему на предсезонном турнире, названном в его честь, Mondo Classic – 2026. Дюплантис преодолел планку с первой же попытки, причём с визуально ощутимым запасом.

Хронология рекордов Армана Дюплантиса:

2020 год — 6,17 м, Турин (Италия);

2020 год — 6,18 м, Глазго (Шотландия);

2022 год — 6,19 м, Белград (Сербия);

2022 год — 6,20 м, Белград (Сербия);

2022 год — 6,21 м, Юджин (США);

2023 год — 6,22 м, Клермон-Ферран (Франция);

2023 год — 6,23 м, Юджин (США);

2024 год — 6,24 м, Сямынь (Китай);

2024 год — 6,25 м, Париж (Франция);

2024 год — 6,26 м, Хожув (Польша);

2025 год (февраль) — 6,27 м, Клермон-Ферран (Франция);

2025 год (июнь) – 6,28 м, Стокгольм (Швеция);

2025 год (август) – 6,29 м, Будапешт (Венгрия);

2025 год (сентябрь) – 6,30 м, Токио (Япония);

2026 год (март) – 6,31 м, Уппсала (Швеция).

Mondo Classic – 2026 проходит в Уппсала (Швеция).