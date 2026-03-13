Велогонка «Золото Ладоги» на ПМЭФ-2026: дебют женского зачёта и паравелоспорта

Программа IV Международной многодневной велогонки «Золото Ладоги» будет значительно расширена в сравнении с предыдущими годами. Соревнования велосипедистов пройдут с 25 по 31 мая по дорогам Ленинградской области, Республики Карелии и Санкт-Петербурга. Велогонка откроет Спортивные игры Петербургского международного экономического форума.

«Программа многодневки «Золото Ладоги» была расширена таким образом, чтобы охватить все категории велосообщества: профессионалов, любительские клубы, корпоративные команды, представителей адаптивного спорта. Вместо турнира среди смешанных любительских команд будут организованы отдельные зачёты для мужских и женских команд. Также впервые в «Золоте Ладоги» примут участие паравелосипедисты во главе с трёхкратным чемпионом мира Алексеем Обыденновым», – отметила руководитель дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

Победитель в командном зачёте и генеральной классификации у женщин определится по итогам пяти этапов. Девушки проедут более 300 км. Команда по паравелоспорту будет соревноваться в турнире для корпоративных команд, в котором предстоит преодолеть три этапа и более 120 км.

«Участие паралимпийцев важно не только для нас самих, но и для остальных спортсменов. Много раз видел, как параатлеты вдохновляют гонщиков во время соревнований. Практики паравелоспорта у нас в стране – одни из лучших в мире, мы долго были ориентиром для других команд. За время отстранения получилось не только сохранить мастерство, но и набраться нового опыта. Мы прилетим на «Золото Ладоги» с чемпионата России, так что будем в хорошей форме. Для паравелоспорта очень важно получить возможность рассказать о себе на таком большом спортивном событии под эгидой Петербургского международного экономического форума», – подчеркнул Алексей Обыденнов.

Организаторами велогонки являются Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Автомобили для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам предоставит «АвтоВАЗ». Все участники любительского зачёта будут застрахованы «СберСтрахованием». Майки лидеров для велогонки вновь подготовит VTR.

Все новости о велогонке «Золото Ладоги» и других спортивных событиях ПМЭФ – t.me/Sport_Roscongress.