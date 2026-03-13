Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Материал «Чемпионата» о потерянном интервью Липницкой — лауреат премии «Энергия побед»
Комментарии

11 марта в Государственном музее спорта состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XV Всероссийского конкурса спортивных журналистов «Энергия побед», который при поддержке Олимпийского комитета России проводит медиагруппа «Комсомольская правда». В номинации «Лучшая публикация в федеральных СМИ» второе место занял экс главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко с материалом «Украденная личность Липницкой. Печальная история от экс-главреда «Чемпионата» к 20-летию».

Тройка призёров в номинации «Премия имени Льва Россошика» (лучшая публикация в федеральных СМИ) выглядит следующим образом:

1. Наталья Марьянчик и Владимир Иванов (Sports).
2. Евгений Слюсаренко («Чемпионат»).
3. Александр Рогулев («Матч ТВ»).

Олимпийский комитет России отмечает лучших спортивных журналистов и блогеров страны, публикующихся в печатных и интернет-СМИ, появляющихся на телеэкранах и в радиоэфире с 2011 года. Основной целью проведения премии является продвижение олимпийских ценностей и здорового образа жизни, повышение профессионального уровня как отдельных представителей прессы, так и отрасли в целом. Стоит отметить, что журналисты федеральных и региональных СМИ награждаются при этом в ряде номинаций отдельно. В жюри премии-2025 входил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

Евгений Слюсаренко работал в «Чемпионате» с 2014 по 2021 годы. Ранее, в 2016 году, он уже становился победителем конкурса «Энергия побед» с публикацией о системе допинг-контроля ВАДА, а в 2018 году занял третье место c материалом об отстранённой от спорта юной штангистке.

Материалы по теме
Учитель физкультуры выиграл престижный марафон! Он опередил соперника на долю секунды
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android