Материал «Чемпионата» о потерянном интервью Липницкой — лауреат премии «Энергия побед»

11 марта в Государственном музее спорта состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XV Всероссийского конкурса спортивных журналистов «Энергия побед», который при поддержке Олимпийского комитета России проводит медиагруппа «Комсомольская правда». В номинации «Лучшая публикация в федеральных СМИ» второе место занял экс главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко с материалом «Украденная личность Липницкой. Печальная история от экс-главреда «Чемпионата» к 20-летию».

Тройка призёров в номинации «Премия имени Льва Россошика» (лучшая публикация в федеральных СМИ) выглядит следующим образом:

1. Наталья Марьянчик и Владимир Иванов (Sports).

2. Евгений Слюсаренко («Чемпионат»).

3. Александр Рогулев («Матч ТВ»).

Олимпийский комитет России отмечает лучших спортивных журналистов и блогеров страны, публикующихся в печатных и интернет-СМИ, появляющихся на телеэкранах и в радиоэфире с 2011 года. Основной целью проведения премии является продвижение олимпийских ценностей и здорового образа жизни, повышение профессионального уровня как отдельных представителей прессы, так и отрасли в целом. Стоит отметить, что журналисты федеральных и региональных СМИ награждаются при этом в ряде номинаций отдельно. В жюри премии-2025 входил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

Евгений Слюсаренко работал в «Чемпионате» с 2014 по 2021 годы. Ранее, в 2016 году, он уже становился победителем конкурса «Энергия побед» с публикацией о системе допинг-контроля ВАДА, а в 2018 году занял третье место c материалом об отстранённой от спорта юной штангистке.