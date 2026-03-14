Лыжи, Кубок мира, 11-й этап: когда начало масс-старта с участием Коростелёва, где смотреть

Сегодня, 14 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 11-го этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская гонка с масс-старта на дистанции 50 км свободным стилем. Начало запланировано на 12:00 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Под восьмым стартовым номером в гонке участвует российский лыжник Савелий Коростелёв.

В общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 Коростелёв занимает 14-е место, имея в активе 725 очков. С 2071 баллом лидирует 11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Напомним, Коростелёв получил нейтральный статус, позволивший ему выступать на международных соревнованиях, лишь в 2025 году, когда это стало возможным. До этого российские лыжники были отстранены после начала событий на Украине в 2022 году.