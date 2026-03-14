Лыжи, Кубок мира, 11-й этап: когда начало масс-старта с участием Непряевой, где смотреть

Лыжи, Кубок мира, 11-й этап: когда начало масс-старта с участием Непряевой, где смотреть
Сегодня, 14 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 11-го этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская гонка с масс-старта на дистанции 50 км свободным стилем. Начало запланировано на 12:45 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:45 МСК
Не началось

Под 113-м стартовым номером в гонке участвует российская лыжница Дарья Непряева.

В общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 Непряева занимает 17-е место, имея в активе 697 очков. С 1961 баллом лидирует олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс.

Напомним, Непряева получила нейтральный статус, позволивший ей выступать на международных соревнованиях, лишь в 2025 году, когда это стало возможным. До этого российские лыжники были отстранены после начала событий на Украине в 2022 году.

