Конькобежка Ютта Лердам получила подарок от парня за победу на Олимпиаде

Конькобежка из Нидерландов Ютта Лердам получила презент от своего возлюбленного за золото на Олимпийских играх 2026 года на дистанции 1000 м. Блогер Джейк Пол подарил ей люксовую машину Brabus G-класса. Ролик с этим моментом собрал в социальных сетях уже больше 15 млн просмотров и 510 тысяч лайков. Известно, что стоимость автомобиля такого типа составляет несколько десятков миллионов рублей.

«Только лучшее для моей королевы. Она так упорно работала ради золота и серебра, поэтому я дал ей бронзовую G-тачку», — написал Пол в социальных сетях.

Напомним, в Милане Лердам не только выиграла золото на дистанции 1000 м, но также взяла серебряную награду на 500 м.