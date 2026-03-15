В сборной России по водному поло рассказали о проекте возвращения на международную арену

Генеральный менеджер сборной России по водному поло Филип Филипович рассказал о проекте возвращения национальной команды страны на международную арену.

«Если мы говорим о проекте, он входит в структуру российского ватерполо, куда входят юниоры, особенно девушки. Но проект должен привести Россию на место, где она должна быть и где она была, когда я был молодым. В 2000-е годы были олимпийские медали — это то, куда мы хотим вернуться. Это длинный путь. Мы знаем, что ограничены по времени. Это структурные изменения. Основным фокусом будет молодёжь, потому что они будущее России», — передаёт слова Филиповича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.