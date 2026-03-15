В ФВВСР высказались о возвращении российских ватерполистов на международную арену

Светлана Древаль, заместитель председателя ФВВСР по водному поло, член технического комитета World Aquatics высказалась о возможности возвращения российских ватерполистов на международную арену.

«Мы были безумно счастливы, что в декабре 2024 года сначала допустили до международных соревнований пловцов. Очень ждали, когда допустят водное поло. И когда мы получили известие, что нас допускают, были очень счастливы. После четырёхлетнего перерыва участвовать на международной арене очень важно.

За эти четыре года мы увеличили количество игр в нашем чемпионате. Сборная наигрывала резерв. Это был очень тяжёлый период», — передаёт слова Древаль корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.