В ФВВСР рассказали о работе сербских специалистов в сборной России по водному поло

Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) по водному поло, член технического комитета World Aquatics Светлана Древаль рассказала о работе, которую проводят сербские специалисты в сборной России.

«Ребята на эмоциональном подъёме. У нас изменился тренерский штаб. Все настроены на максимальный результат, который можно достичь в данный момент. С удовольствием поддержала приглашение сербов в сборную России. Сербия — один из лидеров мирового водного поло. Мы счастливы иметь у себя в штабе тренеров с такими традициями. Они будут помогать нам поднимать уровень нашего водного поло на самые высокие места», — передаёт слова Древаль корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.