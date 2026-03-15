В сборной России по водному поло оценили состояние команды перед Кубком мира на Мальте

Главный тренер сборной России по водному поло Деян Станоевич оценил состояние команды перед стартом на Кубке мира – 2026, который пройдёт на Мальте с 9 по 12 апреля.

«У нас очень хорошая атмосфера. После четырёх лет отстранения мы будем играть и поймём наш уровень. Сейчас мы в хорошем настроении и очень мотивированы. Проект многообещающий, шесть специалистов из Сербии. Но надо идти шаг за шагом. Наш проект рассчитан на семь лет. Конечно, на Мальту мы летим с мыслями о первом месте, но насколько это реально, увидим уже там.

В плей-офф могут попасть очень сильные команды — Черногория, Франция, Австралия. У Грузии семь сербских легионеров, есть Германия», — передаёт слова Станоевича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.