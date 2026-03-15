Гандболисты ЦСКА стали обладателями Кубка России, обыграв «Чеховских медведей»

Сегодня, 15 марта, состоялся финал Кубка России — 2025/2026 по гандболу, в котором встречались «Чеховские медведи» и московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 33:28 (17:14) в пользу ЦСКА. Команда третий раз подряд завоевала Кубок России.

Гандбол. Кубок России. Мужчины. Финал:

  • «Чеховские медведи» Московская область — ЦСКА Москва — 28:33 (14:17) (Аксюков — 5; Ерканов — 8, Шабельников — 6, Шишкарёв, Ионов — по 5).

Ранее в матче за третье место Краснодарский СКИФ одолел санкт-петербургский «Зенит» и во второй раз подряд выиграл бронзу турнира.

Гандбол. Кубок России. Мужчины. Матч за третье место:

  • «Зенит» Санкт-Петербург — СКИФ Краснодар — 28:30 (12:14) (Ильтинский, Павлюченков — по 4; Пасенов — 7, Джамали, Гунин — по 6).
