Дегтярёв провёл встречу с Родниной по поводу создания школьных спортивных лиг

Министр спорта России Михаил Дегтярёв провёл встречу с трёхкратной олимпийской чемпионкой, 10-кратной чемпионкой мира в парном катании, ныне депутатом Госдумы РФ Ириной Родниной. Темой разговора стали Всероссийская федерация школьного спорта и создание школьных спортивных лиг.

«Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы и президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина на нашей очередной встрече, но первой в здании Минспорта России, не смогла сдержать эмоций и поделилась воспоминаниями своей юности. Оказалось, что рабочий кабинет министра, во время своего студенчества, Ирина Константиновна посещала как учебную аудиторию, где проходили занятия по одной из спортивных дисциплин.

С большим удовольствием подарил Ирине Константиновне исторический очерк о судьбе усадьбы Алексея Кирилловича Разумовского — Дома спорта России. В прошлом году мы выпустили уникальную книгу, бережно собрав всю историю этого места на берегу Яузы. Четвёртая глава издания повествует о превращении комплекса в институт физической культуры. Учебное заведение — теперь Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» — просуществовало в стенах усадьбы до середины 1970-х годов. Сегодня здесь расположено наше ведомство и Музей спорта России.

Возвращаясь к темам рабочей встречи, скажу, что мы с Ириной Константиновной продолжаем развивать Всероссийскую федерацию школьного спорта. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина вместе с Минпросвещения работаем над созданием школьных спортивных лиг. Есть также интересные международные проекты», — написано в тексте поста Михаила Дегтярёва в телеграм-канале.

