Американский журналист Алан Абрахамсон считает, что российские спортсмены вернутся в полном составе на летних Олимпийских играх — 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США). На прошлой неделе Россия участвовала на Паралимпиаде-2026 в Италии с флагом и гимном.

«Совершенно очевидно, что закладывается основа для возвращения России на Игры 2028 года.

Юношеские Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут этой осенью в Дакаре, скорее всего, послужат тестовым мероприятием для МОК — чтобы проверить, сможет ли МОК, подобно Паралимпийским играм, также сосредоточиться на спорте.

Спортсмены не несут ответственности за действия своих правительств — этот урок был болезненно продемонстрирован бойкотом московских Олимпийских игр 1980 года, инициированным США, — и миссия Игр состоит в том, чтобы объединить спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов на службе человечеству.

Все значит все. Олимпийские игры не соответствуют тому, какими их описывает Европа или Соединённые Штаты. Или кто-либо ещё. МОК сможет выполнить свою миссию по прославлению человечности только в том случае, если, как и прежде, все означает все.

Пусть русские соревнуются. И давайте все вместе, помня о нашей общей человечности, перейдём этот мост примирения и мира в духе надежды на лучший мир. Как гласит нынешний олимпийский девиз — вместе», — написал Абрахамсон для сайта 3 Wire Sports.