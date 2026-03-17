«Было приятно и увлекательно». Дюплантис — о том, что в 15-й раз обновил мировой рекорд

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис прокомментировал свой 15-й установленный мировой рекорд. Высота 6,31 м покорилась ему на предсезонном турнире, названном в его честь, Mondo Classic – 2026 (Уппсала, Швеция).

«Всегда был один более жёсткий шест, с которым я никогда не мог справиться. Но в прошлые выходные я смог заставить его работать. Также немного изменил свой разбег и смог добавить немного дополнительной энергии при отталкивании. Это было приятно и увлекательно, и я думаю, что это станет для меня следующим шагом в будущем. С этим новым шестом уверен, что у меня будет ещё несколько хороших соревнований.

Возвращение в Торунь (в Торуни пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении. — Прим. «Чемпионата») будет действительно особенным. Очень рад этому, особенно после того, что мне удалось сделать только что в Уппсале.

Никогда нельзя быть слишком самоуверенным и недооценивать своих оппонентов. Когда я хорошо прыгаю, я знаю, что лучший, но по-прежнему очень уважаю соперников», — приводит слова Дюплантиса Athletics Weekly.

Материалы по теме
Арман Дюплантис в 15-й раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
