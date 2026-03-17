Ozon запускает программу поддержки профессиональных спортсменов «Ozon Чемпион»

Онлайн-платформа объявляет о старте программы «Ozon Чемпион» для поддержки профессиональных атлетов. В реализуемой совместно с Министерством спорта России инициативе финансовую помощь получат как титулованные атлеты, так и перспективная молодёжь, а участники смогут стать амбассадорами Ozon и участвовать в рекламных кампаниях бренда.

Гранты обеспечат покрытие основных затрат, включая тренировочный процесс, приобретение экипировки, поездки на соревнования. Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку на сайте проекта, рассказать о своих достижениях и предоставить план расходов, которые необходимо покрыть.

Долгосрочная инициатива для атлетов разных видов спорта разделена на этапы. Первый стартует в марте и продлится полгода. В нём на грант смогут претендовать 100 участников по дисциплинам: гребля, скейтбординг, стрельба из лука, бадминтон, велосипедный и конькобежный спорт. Следующий этап приёма заявок планируется на осень 2026 года, а состав дисциплин будет обновляться.

Специальный комитет, состоящий из представителей профильных спортивных федераций и Ozon, займётся рассмотрением заявок и принятием решений о предоставлении грантов. Его председателем стал четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. «Для меня большая честь вместе с партнёрами запустить программу «Ozon Чемпион», которая помогает решать именно повседневные задачи спортсменов — покупку экипировки, оплату сборов, поездки на турниры. Мы специально выбрали те виды спорта, в которых финансовая поддержка особенно нужна. В этих дисциплинах гораздо меньше спонсоров, чем в популярных игровых, но потребности спортсменов те же», — отметил Алексей.

Планами проекта поделился директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок: «Мы хотим системно поддерживать российский спорт и быть надёжным партнером как для тех, кто уже добился высоких результатов, так и для тех, кто к ним стремится. В наших планах — создать условия, при которых чемпионы смогут заявить о себе на спортивной арене, не думая о деньгах. А мы расскажем об их победах на всю страну».

