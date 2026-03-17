Газоль выступил с обращением после избрания на пост председателя комиссии спортсменов МОК

Именитый испанский баскетболист двукратный чемпион НБА Пау Газоль выступил с обращением после избрания на пост председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Дорогие спортсмены! Я невероятно рад, что меня избрали председателем Комиссии спортсменов МОК. Для меня огромная честь и ответственность получить такую возможность. Вместе с моими новыми заместителями и всеми членами организации мы продолжим хорошую работу, проделанную за последние несколько лет Эммой [Терхо] и предыдущей комиссией. Мы приложим все усилия, чтобы достойно представлять вас всех.

За пять лет с момента моего избрания в Комиссию спортсменов МОК я по‑настоящему осознал важность нашей работы, влияние, которое мы можем оказать, и стоящие перед нами вызовы. Надеюсь, мой опыт и бэкграунд помогут нам использовать открывающиеся возможности. Но я считаю важным, чтобы любой лидер опирался на свою команду, — и я очень рад, что рядом со мной замечательные люди. Самое прекрасное в нашей комиссии — её исключительное разнообразие. Мы затрагиваем все аспекты Олимпийского движения и хотим иметь возможность менять ситуацию к лучшему для спортсменов на каждом из этих направлений. Это чрезвычайно вдохновляющая задача и невероятная возможность для меня — она потребует большой работы, но я полон энтузиазма», — приводит слова Газоля Olympics.