ФИДЕ исключила возможность переноса предстоящего турнира претендентов с Кипра

Генеральный директор Международная федерация шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский заявил, что организация не видит причин для смены места проведения турнира претендентов.

«Планы не изменились. Мы работаем на финальных этапах подготовки к турниру претендентов, который должен стартовать через две недели. Очевидно, мы отслеживаем ситуацию, и Кипр не слишком далеко от зоны войны или конфликта. Но в то же время он ничем не вовлечён напрямую и не находится в состоянии войны. Нет чрезвычайной ситуации.

Конечно, были тревожные новости примерно 10 дней назад или около того. С тех пор ситуация кажется довольно спокойной, но мы не просто полагаемся на предположение, что ничего не произойдёт. Мы мониторим и поддерживаем связь также с правительственными чиновниками. Мы планируем сценарии, независимо от того, насколько они маловероятны. Мы твёрдо убеждены, что текущая ситуация не даёт никаких оснований или разумных причин для того, чтобы отложить или перенести мероприятие с Кипра», — сказал Сутовский в интервью Chessbase India.

Ранее индийская шахматистка Хампи Конеру сообщила, что может сняться с турнира претенденток из-за конфликта на Ближнем Востоке и ударов по военным базам на Кипре, где пройдёт турнир.