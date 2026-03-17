Ватерполист сборной России Лазарев рассказал о подготовке команды к Кубку мира на Мальте

Комментарии

Нападающий сборной России по водному поло Николай Лазарев рассказал о том, как проходит подготовка национальной команды к Кубку мира (второй дивизион), который пройдёт с 7 по 13 апреля на Мальте.

«Сборная России находится в хорошем состоянии. Идёт большая и тяжёлая работа. Интересно! Просто накапливается усталость из-за такой работы. Мы понимаем, к чему мы работаем, поэтому усердно трудимся. Но обстановка перед возвращением на международную арену точно не нервная.

Конечно, ответственность есть, потому что мы представляем всю страну и российское водное поло. Собрали всех лучших игроков, дали шанс поработать и поехать на Мальту. Это большая ответственность», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

