«Ориентируемся только на победу». Ватерполист сборной России — о целях на Кубок мира

Ватерполист сборной России Николай Лазарев раскрыл, какие задачи стоят перед командой на предстоящем с 7 по 13 апреля на Мальте Кубке мира во втором дивизионе.

«Мы ориентируемся только на победу, чтобы отобраться в основной розыгрыш Кубка мира. Всё реально, это зависит от нас самих, от нашей игры и подготовки», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Светлана Древаль, заместитель председателя ФВВСР по водному поло, член технического комитета World Aquatics, высказалась о возможности возвращения российских ватерполистов на международную арену. Российские ватерполисты впервые с 2022 года примут участие в международных соревнованиях.