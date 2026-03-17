Ватерполист сборной России Лазарев: будет сложно вернуться на лидирующие позиции в мире

Ватерполист сборной России Лазарев: будет сложно вернуться на лидирующие позиции в мире
Ватерполист сборной России Николай Лазарев признал, что четырёхлетнее отстранение от международных стартов сказалось на уровне отечественного водного поло.

«Произошли плавные изменения — появилось много молодых игроков. Сейчас сложно сказать о нашем уровне, надо выезжать, играть с другими командами и смотреть на реальное положение дел. Да, конечно, мы отстаём, но работа с иностранными специалистами даст свои плоды.

Те спарринги, что у нас были, не совсем полноценная замена, чтобы понять уровень, всё-таки это неофициальные матчи. Кто-то под нагрузкой, кто-то более расслаблен, нежели на официальных соревнованиях. Поэтому на спарринги сложно ориентироваться, настоящий уровень показывают международные турниры.

Конечно, будет сложно вернуться на лидирующие позиции в мире, потому что много времени потеряно за период отстранения. Но надеюсь, что как раз с приходом сербов мы начнём развиваться и будем двигаться в позитивном ключе вперёд», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

