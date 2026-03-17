«Чемпионат» третий год подряд определит лучший авторский канал о спорте

«Чемпионат» третий год подряд определит лучший авторский канал о спорте
Спортивный портал запустил третий сезон премии «Спортивная телега» – проекта, в рамках которого подписчики выбирают лучший авторский канал о профессиональном спорте.

В 2026 году партнёром проекта стала Премия СБК – ключевая награда в спортивной индустрии России.

Совместно с сервисом TGStat, который стал статистическим партнёром премии и предоставил эксклюзивные данные, был отобран топ-40 каналов-участников. При составлении итогового объективного списка учитывались сразу четыре метрики по 2025 году: охват постов за первые 24 часа в 2025 году, количество уникальных каналов с упоминанием номинантов в 2025 году, среднее количество пересылок на один пост в 2025 году, прирост количества подписчиков за 2025 год.

Отобранные каналы разбиты на 4 группы по 10 каналов. В ближайший месяц будут проведены голосования, по итогам которых два номинанта из каждой группы пройдут в финал. Победителей определят подписчики и читатели «Чемпионата».

Чемпион будет награждён на церемонии Премии СБК 21 апреля 2026 года.

Обладателем двух предыдущих премий «Спортивная телега» стал Роман Кузнецов, автор канала «‎Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт».

