Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Нам достался удачный жребий». Ватерполист сборной России оценил соперников на Кубке мира

Комментарии

Нападающий сборной России Николай Лазарев оценил соперников команды по групповому этапу Кубка мира (второй дивизион), который пройдёт на Мальте с 7 по 13 апреля.

«Хорошая группа, даже более чем. Нам достался удачный жребий. Считаю, что мы должны обыгрывать все команды и проходить дальше. 100%! Давно не видел Бразилию, но они не должны составить проблем для нас. У нас есть задача — выход на Кубок мира. Если мы собираемся туда выходить, какая разница, на кого попадать в плей-офф?» — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бразилии, Великобритании и ЮАР.

Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android