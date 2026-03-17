«Нам достался удачный жребий». Ватерполист сборной России оценил соперников на Кубке мира

Нападающий сборной России Николай Лазарев оценил соперников команды по групповому этапу Кубка мира (второй дивизион), который пройдёт на Мальте с 7 по 13 апреля.

«Хорошая группа, даже более чем. Нам достался удачный жребий. Считаю, что мы должны обыгрывать все команды и проходить дальше. 100%! Давно не видел Бразилию, но они не должны составить проблем для нас. У нас есть задача — выход на Кубок мира. Если мы собираемся туда выходить, какая разница, на кого попадать в плей-офф?» — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бразилии, Великобритании и ЮАР.