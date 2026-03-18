Владимир Путин: очень бы хотелось, чтобы МОК перестал заниматься фокусами

Президент России Владимир Путин высказался по поводу курса Международного олимпийского комитета (МОК). Он сравнил работу МОК и советского иллюзиониста Амаяка Акопяна, чьи фокусы вызывали у публики удивление.

«Очень бы хотелось, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы. Чтобы спорт объединял мир, способствовал разрешению конфликтов, а не усугублял бы эти конфликты. Будем надеяться, что так оно и будет в ближайшее время», — приводит слова Путина ТАСС.

Ранее Путин восхитился выступлением российских паралимпийцев на Играх-2026.