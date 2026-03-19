«Всегда поддерживали меня». Мальцев — об отношении семьи к занятиям синхронным плаванием

Многократный чемпион мира и Европы по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал об отношении своей семьи к его занятиям этим видом спорта.

– Глядя на кого вы учились быть настоящим мужчиной?

– В первую очередь — воспитание в семье. Если говорить о ролевых моделях, то отец. Меня всегда поддерживали и папа, и мама — и советом, и честным указанием на ошибки.

– У вас с отцом был свой мужской досуг?

– Отдельного «нашего» досуга не было. Я с семи лет занимаюсь спортом, и папа возил меня на тренировки — вот такой был формат. Я благодарен ему за вовлечённость: он забирал меня после школы, мы ехали на тренировку, потом домой.

– В семье не было моментов, когда говорили: «Может, лучше выбрать другой вид спорта»?

– Нет, родители всегда поддерживали меня. Когда начались первые сложности и разговоры о смене дисциплины, они говорили, что примут любое моё решение. Но видели, что я не сдаюсь, – приводит слова Мальцева MAXIM.