«Со временем стало легче». Синхронист Мальцев — о работе в женском коллективе

Многократный чемпион мира и Европы по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал об особенностях работы в женском коллективе.

– Сложно ли работать в женском коллективе?

– Со временем стало легче. Просто научился первым разряжать обстановку, если возникал конфликт. И с партнёршами, и с тренером.

– Был ли момент, когда вам пришлось принять для себя негласные правила коммуникации, чтобы сохранять определённую дистанцию, оставаться своим, но при этом не демонстрировать лишний раз какие-то мужские привычки, мужское эго? Или всё происходило органично?

– Наверное, органично. Я просто не участвовал в каких-то женских разговорах, сплетнях — старался держаться в стороне от этого. Если девочки кого-то обсуждали, я не участвовал, и это никак не сказывалось ни на процессе, ни на результате. Если возникали обиды или напряжение, я находил способы разрядить обстановку, и дальше всё шло своим чередом. Cерьёзных сложностей, мне кажется, не было.

– Создаётся ощущение, что у вас была довольно важная роль в коллективе именно потому, что вы были мужчиной. Приходилось проявлять мудрость, мирить, объяснять?

– Да, кстати, я постоянно слышал: «Ты же мужчина — подойди первым, скажи первым, разряди обстановку, найди нужные слова». И я всегда это делал. Это стало правилом, выработанным годами, в работе с тренером и партнёршами.

То есть не ждать, что всё само разрешится, а первым сделать шаг и уладить ситуацию. Именно так я и поступал все годы, — цитирует Мальцева MAXIM.