Полумарафон «Лужники» не состоится в 2026 году из-за строительных работ

Известный полумарафон «Лужники», который проходит в Москве и должен был состояться в августе 2026 года, отменён из-за строительных работ в районе проведения мероприятия. Об этом сообщил сооснователь Бегового сообщества Анатолий Зубко.

«В этом году полумарафон «Лужники» не состоится из-за строительных работ», — приводит слова Зубко ТАСС.

Согласно источнику, заменой мероприятию станет Большой фестиваль бега, участники которого смогут попробовать себя на дистанциях 5 и 10 км.

Дистанция полумарафона «Лужники» — 21,2 км. Впервые он состоялся в 2014 году. Его маршрут пролегает по территории СК «Лужники», Воробьёвых гор, набережным Москвы-реки и центру столицы.