Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Полумарафон «Лужники» не состоится в 2026 году из-за строительных работ

Комментарии

Известный полумарафон «Лужники», который проходит в Москве и должен был состояться в августе 2026 года, отменён из-за строительных работ в районе проведения мероприятия. Об этом сообщил сооснователь Бегового сообщества Анатолий Зубко.

«В этом году полумарафон «Лужники» не состоится из-за строительных работ», — приводит слова Зубко ТАСС.

Согласно источнику, заменой мероприятию станет Большой фестиваль бега, участники которого смогут попробовать себя на дистанциях 5 и 10 км.

Дистанция полумарафона «Лужники» — 21,2 км. Впервые он состоялся в 2014 году. Его маршрут пролегает по территории СК «Лужники», Воробьёвых гор, набережным Москвы-реки и центру столицы.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android