Россиянка Бычкова вошла в список номинанток на премию игрока года в пляжном футболе

Комментарии

Россиянка Варвара Бычкова, выступающая в пляжном футболе, вошла в список номинанток на международную премию Beach Soccer Stars — 2025, согласно пресс-службе Федерации пляжного футбола России. Бычкова претендует на звание лучшего игрока среди женщин. Всего в списке оказались 62 футболистки.

«Для меня это крутой момент в карьере. Я каждый день доказываю себе, что я на своём месте и делаю своё дело несмотря ни на что. Уже посыпались поздравления, а это я только в номинации (смеётся). Всё только начинается. Спасибо семье и всем, кто рядом на протяжении моего большого пути», — приводит слова Бычковой Федерация пляжного футбола России.

28-летняя Бычкова выступает за санкт-петербургский «Кристалл» с 2022. Также футболистка является членом сборной Россиии.

