Ронни О'Салливан впервые в истории снукера сделал серию в 153 очка

Ронни О'Салливан впервые в истории снукера сделал серию в 153 очка
Семикратный чемпион мира Ронни О`Салливан обновил рекорд по максимально возможному брейку в истории снукера. Англичанин сделал серию в 153 очка в матче четвертьфинала World Open с Райаном Дэем (5:0).

Ронни получил возможность набрать больше 147 очков, поскольку его соперник ошибся на своём ударе, и судья назначил «свободный шар». В итоге снукерист отправил в лузы не 15 пар красный — цветной, а 16. Со «свободного шара» в теории можно набрать 155 очков, но англичанин дважды сыграл розовый шар вместо чёрного.

Предыдущее достижение принадлежало шотландскому снукеристу Джейми Бернетту. В квалификации чемпионата Великобритании в 2004 году в аналогичной ситуации он сделал серию в 148 очков.

