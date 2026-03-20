В Иране казнили 19‑летнего члена по борьбе Салеха Мохаммади — источник

В Иране казнили 19‑летнего члена национальной команды по борьбе Салеха Мохаммади, сообщает CBS. Спортсмен был обвинён в причастности к гибели полицейских во время протестов в январе 2026 года, а также в проведении «оперативных действий» в интересах Израиля и США. Приговор был приведён в исполнение в городе Кум.

Салех Мохаммади в 2024 году выиграл бронзовую медаль на международном турнире в Красноярске, посвящённом трёхкратному олимпийскому чемпиону Бувайсару Сайтиеву. Награда была получена в весовой категории до 71 кг.

Массовые протесты в Иране вспыхнули в январе 2026 года на фоне сложной экономической и политической ситуации в стране. Власти жёстко подавляли выступления, что вызвало реакцию со стороны международного сообщества: президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Ирану.

28 февраля министерство обороны Израиля объявило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Позже, согласно информации агентства Reuters, к военным действиям присоединились США: американские войска начали наносить удары по целям как с моря, так и с воздуха. В ответ Иран предпринял серию атак по странам Персидского залива.

Ранее официальные лица Ирана заявили, что страна намерена бойкотировать США, но при этом не будет отказываться от участия в чемпионате мира – 2026.